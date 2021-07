tmw radio Di Gennaro: "Italia, ci hai fatto divertire. Donnarumma poteva rimanere al Milan"

L'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del trionfo dell'Italia a Euro 2020.

Come ha vissuto questa finale?

"Ci si è divertiti, si è creato qualcosa di veramente bello. Ho sentito Bonucci che ha parlato di quei giorni di ritiro in Sardegna, lì si è cimentato questo gruppo. Mi ricordo anche i commenti dopo l'ultima amichevole contro la Rep.Ceca, tanti avevano da ridire ma anche la Rep.Ceca ha fatto un buon Europeo. Ero fiducioso, vedevo una squadra che divertiva. Abbiamo faticato, ma era normale alla fine. Siamo stati bravi e premiati con prestazioni super di alcuni giocatori ma è la squadra che ha pienamente meritato".

Non conveniva al Milan fare un sacrificio per Donnarumma?

"Qualcuno potrebbe dirci cosa è successo negli anni precedenti. L'offerta di 8 milioni per me era congrua, il Milan magari poteva incassare qualcosa dal suo addio. Vorrei capire però in questi anni cosa è successo, perché il rinnovo non è partito poco tempo fa. Per me poteva rimanere al Milan anche a 8 milioni a stagione".