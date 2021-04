Discreti: " Visto quello che stiamo vivendo e i numeri, l'UEFA sull'Europeo in Italia non può stabilire condizioni, si faccia da un'altra parte. Pirlo deve dimostrare di essere da Juve" - Di Gennaro:" Non bisognava mandare via Allegri ma i giocatori. Se va in Champions e vince la Coppa Italia, Pirlo va tenuto. La Lazio può rientrare in zona Champions" - Brambati:" La Juve non può confermare Pirlo ma con lui deve pagare anche il DS e prendere subito Allegri. Il gioco di Pirlo non si è mai visto" - Ospiti: Massimo Brambati, Antonio Di Gennaro, Stefano Discreti - Maracanà con Marco Piccari e Cinzia Santangeli