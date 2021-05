tmw radio Di Livio: "Rivisto lo spirito Juve. Con la Champions Pirlo riconfermato"

A commentare la finale di Coppa Italia fra Juventus e Atalanta a TMW Radio è stato l'ex calciatore Angelo Di Livio.

Un pensiero sulla partita:

"E' stata bellissima, era tanto che non si vedeva una finale di Coppa Italia così. Buona Atalanta nella prima mezz'ora, poi la Juve vince da Atalanta meritatamente. E' arrivato tardi il segnale forte che aspettavamo dalla Juventus. Ho rivisto il vecchio spirito juventino".

Futuro Pirlo: che succederà?

"Se dovesse entrare tra le prime quattro, Pirlo sarà riconfermato, ne sono sicuro. E' impossibile mandarlo via. Aspettiamo domenica e valuteremo. Ronaldo? Se vai in Champions rimane, se rimane fuori va via. La Juventus è mancata con squadre quasi tutte retrocesse in campionato. Battere l'Atalanta così è un segnale forte".

Per la panchina uno alla Zidane o uno alla Gattuso?

"Simone Inzaghi era un prospetto che interessava molto qualche anno fa. Se vuoi riportare l'entusiasmo giusto, devi accontentare il tifoso, che vuole Allegri. Se andasse via Pirlo, la Juve punterebbe tutto su Allegri".

Domenica Atalanta-Milan. Che ne pensa? Cosa accadrà?

"Forse l'Atalanta ha sentito troppo il peso della finale. Domenica io mi auguro che l'Atalanta si possa giocare la partita come hanno fatto tutte le altre squadre nelle ultime giornate, come la Lazio col Torino".