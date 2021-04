tmw radio Di Livio: "Roma, Fonseca andrà via. Juventus, così rischi la Champions"

A commentare la giornata di campionato al Maracanà Show di TMW Radio è stato l'ex calciatore Angelo Di Livio.

Roma ko col Torino, corsa Champions finita?

"Campionato finito per la Roma, quando cambi tanti giocatori era normale. Alla lunga era scontato che vincesse il Torino. Sono mancate le energie e mancano dei giocatori che deve assolutamente recuperare. Poteva chiudere la partita ma poi si sono visti i soliti errori. Fonseca non si aspettava questo, voleva delle risposte dalle seconde linee che non ha avuto".

C'è il rischio che si approcci alla sfida al Manchester United non sia dei migliori?

"Deve giocare in campionato al meglio per avvicinarsi allo United con lo spirito e la forma giusta. Non deve mollare di testa in campionato, farebbe l'errore più grande della vita. Fonseca ha dovuto fare delle scelte oggi perché con l'Ajax in tanti poi hanno faticato. E poi mancano diversi elementi chiave".

Un pensiero su Fonseca?

"So per certo che non rimarrà, e dico purtroppo. Io lo blinderei per 3-4 anni, mi piace molto. Non me lo farei scappare. Non è una squadra che può vincere lo Scudetto ma puoi fare benissimo. Conference League? Ti prendi quello che ti meriti, arrivare dietro al Sassuolo sarebbe disastroso. La Roma ha perso punti non solo con le big ma nel ritorno anche con le piccole. L'Europa poi ti toglie tanto e se hai tanti giocatori fuori ti fa la differenza in negativo".

Caos Superlega, che ne pensa?

"Sono tradizionalista. Non mi piace stravolgere il calcio, hanno già eliminato delle competizioni e poi si gioca già tanto. L'idea non mi piace".

Juventus, grave ko con l'Atalanta?

"Non meritava perdere. Non mi è dispiaciuta. Un tiro deviato e perdi la partita. Da oggi in poi credo che la Juventus non debba più scherzare. Sarebbe una catastrofe non entrare tra le prime quattro e la Juve non può permetterselo. Il rischio che non arrivi tra le prime 4 c'è e poi un certo mercato non puoi permettertelo e diversi elementi andranno via. Se arrivi tra le prime 4 invece puoi focalizzarti solo sul tecnico e capire se rischiare ancora con Pirlo o meno".

E' mancato Ronaldo?

"Io lo vorrei sempre vedere giocare ma deve capire che non può giocare sempre. Forse è stato gestito male. Criticare Ronaldo è inconcepibile. Con lui devi parlarci e fargli capire che in alcune sfide deve accomodarsi in panchina, per il suo bene. Oggi era la sua partita".

E in attacco la Juve cosa dovrà fare?

"La Juventus deve prendere o Dzeko o Icardi. Serve un attaccante alla Juventus. Morata? Se dovessi prendere due attaccanti non lo tengo. Per me sarebbe un grande errore dare via Dybala".

Donnarumma nel mirino anche della Juve:

"Per me qualcosa c'è. Andiamoci piano però, anche se è il portiere più forte in Europa. Guadagna tanto da diversi anni, ti metteresti a posto per una vita".