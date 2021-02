tmw radio Di Marzio: "Juve, il centrocampo rimane un problema. Col Porto può vincere"

Mister Gianni Di Marzio a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato delle Coppe europee e delle italiane impegnate.

Juventus: come arriva la squadra di Pirlo all'appuntamento di Coppa?

"La scorsa settimana avrei detto che era pronta per l'appuntamento, ma dopo Napoli non sono più convinto. Pirlo deve dare una certa continuità alla squadra, ma quella vista pochi giorni fa non mi è piaciuta. Non è entrata in campo concentrata e con la cattiveria giusta. Ronaldo non lo vedo bene e qualche giocatore è ancora fuori fase, come Bernardeschi. Il Porto è una squadra discreta, ma credo che la Juve non dovrebbe avere problemi".

Si aspetta una Juve diversa rispetto alle ultime uscite?

"Il vero tallone d'Achille è che ha tanti esterni alti, dietro ha 4 difensori centrali di livello, in mezzo al campo non ha gente che sa ragionare. Bentancur è geometrico, fisico, Rabiot è un cavallo matto, McKennie è un incursore, ma manca il play vecchia maniera".