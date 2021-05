tmw radio Di Marzio: "Juventus, anno fallimentare. Vedrei bene Gasp su quella panchina"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento di mister Gianni Di Marzio. Ecco le sue parole:

Juventus-Inter, come andrà?

"Bisogna solo farsi il segno della croce e affidarsi a Ronaldo. Senza i suoi gol, sarebbe stata da centro classifica".

Con la Coppa Italia e la qualificazione Champions, la stagione di Pirlo sarebbe esaltante, come ha detto Repice?

​​​​​​​"Perché tutta questa clemenza? Va fatto un processo a questo anno fallimentare della Juventus, perché è giusto così. Non è solo il fallimento di Pirlo ma di chi lo ha scelto. Ma che squadra è questa? Con giocatori fuori ruolo e non solo. Non sono d'accordo con il suo pensiero".

Inghilterra scenario possibile per Gasperini?

"Ho portato De Canio in Premier, ha avuto un grande impatto ma se non sai la lingua vai in netta difficoltà. Per me è da Juventus".