tmw radio Di Marzio: "Una Juve più equilibrata col Porto. Per crescere serve continuità tattica"

vedi letture

Mister Gianni Di Marzio a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato di Juventus e della sfida Champions al Porto.

Che si aspetta stasera?

"Me l'aspetto più equilibrata rispetto alle ultime uscite. Vedremo Bonucci e Chiellini, poi i soliti esterni bassi ossia Cuadrado e Alex Sandro. La linea a quattro per me è una sicurezza".

Chi rischierebbe tra i rientranti?

"Non rischierei due difensori che rientrano al tempo stesso. Per il resto metterei Alex Sandro basso, Pirlo ha cambiato troppo spesso per vari motivi. Io lascerei la linea a 4, magari con Demiral al posto di Chiellini. E con Chiesa e Bernardeschi sulle fasce lì davanti. E poi sarà indispensabile Morata".

Bernardeschi sta raccogliendo ora i frutti del suo lavoro?

"Secondo me in questa maniera si imbastardisce. E' un giocatore che stimo moltissimo, tecnicamente è molto forte, ha un grande potenziale, ha fantasia e buona corsa, ma rende meglio quando è esterno di un 4-4-2".

Pirlo, c'è stata la svolta con la Lazio?

"Dico di sì, ma deve avere una continuità tattica, utilizzando anche gli stessi uomini, se le condizioni fisiche te lo consentono. La reazione caratteriale dopo i primi 20' della Lazio è stata importante".