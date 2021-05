tmw radio Galderisi: "Benevento, via ogni paura col Cagliari. Questa Juve preoccupa"

A parlare della zona salvezza ma non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Giuseppe Galderisi.

Benevento-Cagliari, sfida molto delicata:

"E' un po' di tempo che il Benevento sta facendo fatica. Ha fatto una buona prima parte, poi risultati troppo altalenanti. A Cagliari c'è stato il cambio allenatore e il cambio di ritmo e ora ci crede. Il Benevento deve giocare ora una partita vera, togliersi tutte le paure. Adesso bisogna solo preparare questa partita con la massima attenzione".

E' stato sottovalutato il lavoro di Semplici?

"L'ho seguito sempre, lo conosco da tempo. E' un allenatore bravo, che fa giocare le sue squadre molto bene. E' un 3-5-2 fatto molto bene, con i giocatori che attaccano gli spazi. Serve società forte e giocatori veri, così viene fuori un grande allenatore e il suo lavoro. La vittoria col Parma ha dato la spinta per potercela fare".

Lazio e Napoli tra le più in forma ora. Quale può arrivare in Champions?

"La Lazio deve vincere col Torino e non sono tre punti scontati. E' un gruppo cresciuto molto, se ritrova i giocatori importanti in mezzo al campo può dire la sua. I punti di vantaggio del Napoli però sono importanti. Ha sempre giocato bene, ha ottenuto meno del suo reale valore, anche per colpa degli infortuni. Adesso deve venire fuori la qualità del gruppo, sarà una bella lotta".

Juventus-Milan spareggio Champions?

"La Juventus vista a Udine preoccupa, il Milan col Benevento non era facile. Se recupera Ibra è un'arma seria. La Juventus vista ora carica tutti, fa pensare che è battibile da chiunque. Ma il calcio è fatto di episodi, e il gol di Ronaldo alla fine può ver fatto scattare qualcosa. Il Milan deve togliere i tempi di gioco alla Juve, altrimenti fatica".