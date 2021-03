tmw radio Galderisi: "Complimenti al Porto, ma la Juve ha buttato via una grande chance"

La gara tra Juventus e Porto è stato al centro dell'intervento su TMW Radio dell'ex calciatore e tecnico Giuseppe Galderisi.

Una riflessione sulla gara.

"Partita incredibile, ce ne sono state tante nella stessa. Il Porto ha fatto una grandissima partita, quando c'era da soffrire ha sofferto, inserendo gli uomini giusti. Complimenti al Porto, però la Juve ha buttato via un'occasione pazzesca. L'inizio del secondo tempo è stato decisivo, la Juve doveva avere più pazienza e cercare l'uno contro uno sugli esterni. C'è un grande amaro in bocca, ma la Juve è mancata, non puoi prendere gol su una punizione calciata in quel modo".

Cosa è mancato a questa Juve?

"Il Porto si è messo con quattro difensori ben stretti e bella compatta a metà campo. La Juve le cose migliori le faceva sull'esterno, è mancata qualità negli ultimi metri, non c'è stata serenità. La Juve avrebbe potuto portarla a casa in tutti i modi, manca sempre qualcosa ma non capisci bene cosa. Ma non c'è stata evidenza numerica tra le due squadre".