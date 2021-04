tmw radio Gautieri: "Roma meritatamente avanti in Europa League. Fonseca va difeso"

L'ex calciatore e tecnico Carmine Gautieri a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato di Roma e non solo.

Roma, qualificazione importante con l'Ajax:

"E' stata una partita in cui si è difesa troppo e l'Ajax poteva anche vincere. Gli olandesi ha avuto diverse occasioni, alcune non sfruttate bene. Dzeko è stato bravo a sfruttare la sua. Ha comunque passato il turno meritatamente, visto cosa ha fatto ad Amsterdam. E' bello rivedere la Roma in una semifinale europea. Spero possa arrivare fino in fondo, i tifosi meritano un trofeo".

Il successo della Roma riabilita in parte Fonseca?

"Credo stia facendo un buon lavoro per il materiale che ha. E' un allenatore diverso da quelli italiani, per creare una grande quadra servono giocatori di personalità e qualità e non è semplice trovarli. Fonseca va difeso, gli va data una squadra forte e da lì si vedrà che tipo di tecnico è. Non credo si debba puntare sempre il dito sul tecnico. Il caso Dzeko? Il giocatore va punito. La colpa non può essere sempre e solo del tecnico. Poi una squadra la fanno anche i dirigenti, i presidenti, per questo le responsabilità vanno divise in parti uguali".