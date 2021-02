tmw radio Giordano: "Lazio, Musacchio porta tanta esperienza. Milan, mercato da 8"

A commentare la finestra di mercato appena conclusa a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex bomber e tecnico Bruno Giordano.

L'agente Branchini ha negato ogni contatto tra Roma e Allegri:

"Nel calcio si vive di smentite, poi il giorno dopo succede il contrario. Sono tutte strategie che capitano. Io non credo adesso ad Allegri alla Roma, ma se la squadra non arriva tra i primi quattro posti è possibile. I tecnici vengono messi in discussione per i risultati, questo è vero".

Gattuso, De Laurentiis, Dzeko e Fonseca: a chi mandare un messaggio?

"A Napoli sappiamo che c'è un padre-padrone e la mossa spetta a lui. Gattuso ha ragione ma quelle parole il presidente non le ha digerite. Dzeko-Fonseca? Credo che il bosniaco tornerà in panchina già con la Juve. La società ha capito che doveva intervenire e ora Dzeko se ama la Roma, deve fare un passo indietro e chiedere scusa".

Mercato, quale squadra si è mossa meglio?

"Si è cercato di mettere dentro il possibile, visto il momento. Ma la situazione è questa in tutto il mondo. El Shaarawy e Musacchio per Roma e Lazio sono due acquisti mirati. Musacchio come esperienza può dare tanto ai biancocelesti. Reynolds? Sembra un crac ma dipende da campionato a campionato. Di sicuro il Milan merita dall'8 in su come voto".