tmw radio Lo Monaco: "Roma ottima con la Juve. Salto di qualità? Difficile con questa rosa"

vedi letture

Il vicedirettore de Il Romanista Daniele Lo Monaco a TMW Radio, durante il Maracanà Show, ha commentato il momento della Roma: "Con chi dovrebbe perdere la Roma? Col Cagliari o il Crotone. E' una stranezza quando una squadra riesce a fare meglio con chi le è sopra e non con chi le è sotto. E' normale che la Roma possa mettere in difficoltà tutte quelle che la seguono e che possa fare anche male con chi le è davanti. Non vedo tutta questa anomalia. Di sicuro ha sbagliato le partite contro Lazio e Napoli, la partita con l'Atalanta almeno per un ora è stata buona. Anche con la Juve ho visto una ottima Roma. Il salto di qualità credo sia difficile avendo certi elementi in rosa".