tmw radio Lo Monaco: "Alla Roma si chiede troppo. Cosa si vuole di più da Fonseca?"

Il vicedirettore de Il Romanista, Daniele Lo Monaco, ha commentato così il 2-2 dell'Olimpico tra Roma e Inter al Maracanà Show, trasmissione di TMW Radio: "Alla Roma si sta chiedendo di vincere tutte le partite. Con le piccole ha l'obbligo di far bene, ma le si dice che deve fare lo scatto e battere le grandi, non si capisce quali possa perdere. Ha giocato con Juve, Miilan e Inter e ha pareggiato, avendo l'opportunità di vincere o perdere. Ha perso male con Atalanta e Napoli, ma con storie diverse. La Roma, se fa un gran campionato, entra tra le prime quattro, non le si chiede di vincere lo Scudetto. Forse si chiede troppo ai giallorossi. Ha giocato alla pari con l'Inter e ha avuto il merito di crederci una volta andata sotto. Fonseca? A volte leggo commenti che non sono di campo ma che riguardano semplice simpatia o antipatia. E' piombato da un'altra galassia praticamente, ha avuto la capacità di cambiare metodo di gioco. Ora è un'evoluzione continua, non nel modulo ma in tante piccole accortezze. Ha rigenerato giocatori come Cristante e Karsdorp. Cosa si vuole di più da un tecnico?".