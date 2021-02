tmw radio Onofri: "Genoa, percorso incredibile di Ballardini. Merita solo complimenti"

vedi letture

A commentare le notizie del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Claudio Onofri. Ecco le sue parole:

Smentita di Branchini su Allegri e l'accordo con la Roma. Allenatori così importanti possono scegliere club non pronti ancora per vincere?

"Credo che sia stimolante provare a ripetere ciò che è stato fatto in carriera in dimensioni diverse. Per me è uno stimolo in più. Certo è che la Roma è terza in classifica e ha alti e bassi, ma valutato in prospettiva il progetto. In Italia si fanno troppe scelte frettolose".

Napoli che ha la rosa giusta per pensare in grande?

"Ha almeno 14-15 elementi di qualità. A centrocampo e soprattutto in attacco sono coperti. Se analizziamo le rose di Inter e Juve, complessivamente hanno qualcosa di più, non solo sul Napoli ma anche su Roma e Milan".

Come vede Gattuso?

"Questo Napoli ogni tanto si blocca. Io lo prenderei dappertutto, è un personaggio molto positivo in questo mondo del calcio che non è così schietto come lui. I risultati non sono deludenti, si può fare meglio ma me lo terrei stretto".

E il Genoa di Ballardini?

"Sta facendo un percorso incredibile, se solo pensiamo a quando è arrivato. A Genova è un idolo Ballardini, trasmette serenità. Ha subito fatto capire come stare in campo. Contro il Crotone, che ha messo in difficoltà diverse grandi squadre, un pressing asfissiante. Ed è una mentalità che ha portato ai suoi giocatori. Certo, c'è ancora molta strada da fare ma ha dato una scossa alla classifica. Gli vanno fatti i complimenti".

Destro in un grande momento. Può tornare utile per la Nazionale?

"Ad oggi è improbabile, la società ha avuto ragione a tenerlo. Ha avuto un grosso impatto, è tornato ad essere positivo in tutte le fasi di gioco, anche nel pressing".

Dzeko: se dovesse fare pace con Fonseca, lo schiererebbe contro la Juventus?

"Se hai fatto pace veramente, vuol dire che hai voglia di dimostrare che tutto è finito. Io quindi lo metterei subito".