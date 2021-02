tmw radio Petruzzi: "Roma, dispiace per il ko con la Juve. Manca un centravanti leader"

Per commentare Juventus-Roma al Maracanà Show di TMW Radio è stato l'ex difensore Fabio Petruzzi.

Juventus che vince ancora. Dove può arrivare?

"Chiellini ha dato una grossa mano, da sicurezza alla Juve. Ma c'è rammarico per la Roma. Non mi convince troppo però questa Juve, che ha tirato in porta tre volte. Il vantaggio è un errore dei giallorossi, con un tiro neanche troppo voluto da Ronaldo. La Roma ha fatto gioco, non ha mai tirato, questo è vero, ma la Juve non mi convince. Vedo qualcosa in più in Milan e Inter. L'Inter gioca a calcio ma il Milan è la più completa".

Cosa manca alla Roma per il salto di qualità?

"Manca un leader, un trascinatore, qualcuno di cattivo lì davanti. Tutte davanti hanno qualcuno che timbra il cartellino. Manca il centravanti, anche se segnano gli altri. Mayoral si sta ritagliando il suo spazio ma non è un leader. Manca uno come Ibra".

Un pensiero su Kumbulla, giovane ma che ancora sbaglia molto:

"E' un giocatore che avrà un grande futuro, ieri ha sbagliato in due-tre situazioni, vedi la traversa di Ronaldo. La Roma ha 4 difensori bravi, però subisce troppi gol. Fonseca dovrà lavorare molto su questo".