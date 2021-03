tmw radio Pistocchi: "Allegri non è da Napoli. Lazio? Inzaghi rischia, vedrei bene De Zerbi"

Il giornalista Maurizio Pistocchi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato di Serie A. Ecco cosa ha detto:

Sarri, dove lo vedrebbe bene?

"E' un grande allenatore, va bene dappertutto. Sarebbe perfetto per la Roma, per il Milan e il Napoli. I bravi dirigenti devono essere in grado di valutare più le vittorie che le sconfitte. Il Milan ha fatto un campionato sopra le aspettative, ma bisogna capire che obiettivi si pongono. Il Milan ha sempre avuto una dimensione internazionale, cominciata alla fine degli anni '80. Per me Sarri vorrebbe tornare in Inghilterra, dove ci sono più club interessati".

E Allegri?

"E' un ottimo gestore, ho qualche dubbio sul fatto che possa essere un tecnico che dia un'organizzazione di gioco. Al Napoli non lo vedrei per niente bene, Nedved ha confermato Pirlo anche per il prossimo anno. Era un rischio per la panchina bianconera per tanti motivi, però ho visto le partite e le idee non sono affatto male. E' stato anche sfigato, ma ci sono cose da mettere a posto, soprattutto in mezzo al campo. E' una squadra che deve giocare 4-3-3, perché nella sua costruzione tecnica c'è quel modulo. E' mancata la fase offensiva a questa squadra".

Spalletti tornerà?

"E' un bel personaggio, ha grandi qualità da tecnico e anche qualche difetto. Lo vedrei bene a Firenze con Commisso. A questa tifoseria darebbe tanto entusiasmo. Ha una fase difensiva non impeccabile, però è un ottimo allenatore".

Gattuso dove finirà?

"E' stato bravo e sfortunato nella sua esperienza a Napoli. Aveva una squadra molto competitiva, la seconda rosa del campionato ma gli sono mancati molti giocatori chiave nel periodo topico. Si giocherà un posto in Champions. Conoscendolo, non ha digerito quello che è successo e andrà via. Potrebbe essere perfetto per Bologna, Udinese, Torino".

E Simone Inzaghi?

"I rumors dicono che sia molto amico di Paratici e che sia nell'orbita Juventus da tempo. E mi dicono che Lotito non è più così entusiasta di lui. Nel valzer degli allenatori rischia di rimanere col cerino in mano. Vedremo cosa deciderà Lotito sul suo contratto".

Ballardini a Napoli?

"E' un altro come Sarri che sta bene dappertutto, lo dimostra la sua carriera. Ha sempre fatto meglio di chi lo ha preceduto. Da quando è subentrato, ha raccolto più punti di tanti altri che vengono visti meglio. ha dimostrato di essere un tecnico di un altro livello. Con il livello di giocatori che c'è a Napoli, farebbe finalmente un calcio importante".

De Zerbi dove lo vede?

"Va molto di moda, è bravo, le sue squadre sono piacevoli da vedere. Gli manca solo la fase difensiva. Se lo prendi, devi dargli fiducia al 200%. Andrebbe bene per la Lazio".

Milan, questione rinnovi. Che farebbe?

"Se avessi soldi da spendere, riscatterei Tomori. Donnarumma, prende anche l'impossibile in campo. Il rinnovo sembra duro però. Le alternative per il Milan ci sarebbero, vedi Musso dell'Udinese".

Gotti alla Juve come lo vedrebbe?

"Gotti è bravo, l'Udinese ha una rosa molto forte fisicamente. De Paul poi è straordinario. Se io fossi il dg della Juve terrei Pirlo. E' stato un errore prenderlo, ma sarebbe un doppio errore mandarlo via. Ora ha fatto esperienza e ha capito certe cose".

Fonseca e Allegri dove li vedrebbe?

"Il portoghese ha avuto problemi con alcuni giocatori e lo hanno limitato nelle prestazioni. Non sono convinto che rimanga, e il suo sostituto naturale sarebbe proprio Allegri".