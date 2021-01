tmw radio Prof. Castellacci e il protocollo medico in A: "Finalmente non ci si lamenta più"

Il professor Enrico Castellacci, medico dello sport, è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, soffermandosi anche sulla della gestione del protocollo sanitario in Serie A. Di seguito un estratto: "Abbiamo cominciato questo campionato con l'esperienza di quello che è finito prima, un po' catastrofico da quel punto di vista. D'altro canto, come tutte le cose nuove vengono a creare dei problemi: c'era confusione e non si teneva neanche conto della diversità tra leghe. All'inizio ci sono stati errori anche in questo campionato, ad esempio sul discorso fiduciario degli atleti se potessero tornare o meno a casa, ma rimane il fatto che le bolle vere sono un'altra cosa. In Cina il campionato è stato finito a tempo di record, in 4 mesi, e le squadre erano completamente chiuse negli alberghi. C'erano atleti molto importanti che hanno detto di sì, per esempio Paulinho, Hamsik, Pellè... Chiusi senza poter vedere la famiglia. Quelle sono le bolle vere, qui non si può ipotizzare quindi bisogna accettare di dover limitare i danni. Ma se i giocatori possono tornare a casa, è ovvio che il virus un po' rischia sempre di girare... Però vedo si riesce ad andare avanti, si è capita la filosofia e non ci si lamenta più se si hanno dei casi: il campionato rientra in un momento eccezionale, e spero che finisca nel migliore dei modi".