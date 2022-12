tmw radio Ravezzani: "Inter, Zhang inquieta. Alla fine o venderà o farà il botto"

Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare di Serie A.

Come commenta le parole di Zhang sull'Inter alla cena di Natale?

"Ci sono due aspetti. Il primo che non si può dimenticare che la famiglia ha messo molti soldi nell'Inter, ottenendo degli accettabili risultati. Il punto però è che hanno portato l'Inter a un indebitamento senza precedenti. Mi fa simpatia Zhang ma mi inqueta anche che dalla Cina sono venuti per dei pignoramenti per alcune vicende di famiglia e non hanno trovato nulla. E' una situazione che inquieta quella che c'è intorno a Zhang e alla sua famiglia. Allora mi chiedo che futuro ha il gruppo Zhang e quindi l'Inter? Mi sembra che brindi con lo champagne ma forse non ha il denaro per pagarlo".

Come giudica però il lavoro di Marotta?

"La Juve ha fatto sui 520 milioni di passivo negli ultimi 3 anni e l'Inter 490. Marotta fa quello che gli dice la proprietà, ma rimane tra i più bravi. Se Marotta ha tenuto bene i conti della Juve è perché aveva un mandato. L'entusiasmo di Zhang è la sua filosofia. Credo che o venderà oppure va verso il botto. L'euforia di Zhang non è la fotografia dell'Inter. Se poi qualche tifoso si illude va bene. Marotta non fa l'economo ma il direttore sportivo e fa quello che gli viene detto. I tifosi della Juve lo rivogliono perché ha manetenuto i conti in ordine ma non è così. Lo ha fatto alla Juve perché gli veniva chiesto, all'Inter no perché non gli è stato chiesto questo e vediamo il rosso in cui è il club. Ha fatto quello che gli chiede la società".

Questa Inter è credibile per una rimonta? O è meglio il Milan?

"Per raggiungere il Napoli c'è che il Napoli voglia farti raggiungere. Il Milan ha vinto lo Scudetto lo scorso anno ma l'Inter ha avuto risultati superiori in generale. Quest'anno è più forte il Milan, a meno che Lukaku fa il Lukaku vero".