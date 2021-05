tmw radio Sconcerti: "Milan incompiuto, troppi punti persi in casa. Ora Juve favorita"

A parlare del turno di Serie A al Maracanà Show di TMW Radio è stato il direttore Mario Sconcerti.

Milan, pareggio che rimanda il discorso Champions:

"Umanamente mi dispiace, perché i danni sono sproporzionati rispetto alla stagione del Milan. Adesso la Juventus è favorita. Il Milan va a Bergamo e credo che voglia arrivare al secondo posto. Mi dispiace perché il Milan merita la Champions, ma bisogna arrivarci. Ha dimostrato di essere incompiuta. Ha perso troppi punti in casa. E' mancato il gol facile stasera, come in quasi tutta la stagione. Ibra? Ha giocato meno della metà delle partite, non c'entra. Quando ha incontrato squadre che si chiudono, fa fatica. Donnarumma è stato il migliore e dà la dimensione della partita del Cagliari".

Un pensiero su Semplici, che ha salvato il Cagliari:

"E' un allenatore che non viene dal calcio, ha dovuto fare una grande fatica come Sarri. Ha cominciato nei dilettanti, vincendo un campionato dietro l'altro fino ad arrivare alla Spal, che ha portato in Serie A. Ha cambiato la squadra al Cagliari. E' un allenatore concreto, gli ha restituito un cammino. Non era semplice ma ce l'ha fatta".

Juventus-Inter, che dire?

"Il rigore su Cuadrado non c'era. E' stata una partita in cui l'arbitro ha sbagliato molto, mi è sembrato di rivedere una partita pre-Var".

Un commento sulle parole di qualche giorno fa di Commisso:

"Mi fa male intervenire su fatti di casa mia, ma a Firenze nessuno credo abbia mai offeso Commisso, tantomeno i giornalisti. Commisso ha bisogno di sentirsi amato, adorato, ma non è una cosa che si può comprare ma agevolare. Su di lui ho visto offese sui social, che conferma che la squadra ha grandi punti vuoti. Firenze è criticona, ma lui deve capire noi e noi lui. Adesso è una situazione in cui di elegante non c'è niente. Si deve ricominciare, in primis lui. Spero che lui voglia fare della Fiorentina una buona squadra, cosa che finora non è stata".