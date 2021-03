tmw radio Sconcerti: "Roma, non sarà facile sostituire Fonseca con un tecnico di livello"

Il direttore Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, del prossimo turno di campionato e in particolare della sfida tra Sassuolo e Roma, che è anche una sfida tra allenatori emergenti come Roberto De Zerbi e Paulo Fonseca: "Hanno già dimostrato di essere due tecnici innovativi e capaci di fare risultati. Fonseca è più in discussione, De Zerbi era partito molto bene ma ha avuto molti stop per infortuni e Covid. Dal punto di vista tecnico De Zerbi ha dimostrato di saper far giocare un bel calcio. Fonseca ha una buona squadra e lì ha fatto spesso giocare bene. Non sta bastando e bisognerà vedere le idee dei Friedkin. Non sarà facile trovare un altro tecnico di livello. La Roma è una squadra che incuriosisce tanti, anche ad Allegri. Va rinforzata con un paio di giocatori di personalità, che non è semplice trovare".