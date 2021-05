tmw radio Tovalieri: "Roma, dopo il colpo Mourinho ora 3-4 acquisti di livello"

A parlare dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Sandro Tovalieri.

Che dice della promozione in B del Perugia?

"Tanti complimenti, dopo una retrocessione non è mai facile risalire dalla C immediatamente. Hanno creato una bella squadra, non era semplice ripartire in un ambiente con tante contestazioni. Perugia però merita la B ma anche la Serie A. So quanta gioia puoi dare alla città con una promozione e per questo gli dico bravi".

Che ne pensa dell'arrivo di Mourinho alla Roma?

"E' stato un fulmine a ciel sereno, aspettavamo tutti Sarri. E' stato un grande colpo, soprattutto mediatico. Sono i classici allenatori che non accetterebbero mai un progetto non destinato a vincere. Io sono sicuro che la proprietà gli abbia dato delle garanzie per allestire una squadra che possa competere per le prime posizioni negli anni. E' una proprietà che lavora in silenzio e sotto traccia e mi piace. Ora hai preso il tecnico, ma servono i giocatori. Servono 3-4 colpi importanti, ma anche vedere giocatori contestati se renderanno finalmente o meno".