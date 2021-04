tmw radio Valentini: "Roma, Allegri verrebbe volentieri. Fondi Lega, Dal Pino non si dimette"

L'ex dirigente Figc Antonello Valentini a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato della sfida di Europa League della Roma e non solo.

Stasera Roma-Ajax:

"La Roma stasera rappresenta il calcio italiano. Cerchiamo di toglierci i colori delle maglie e di tutto quanto per tenere alto il primato del calcio italiano, che ormai è affidato solo alla Roma in campo europeo. Ci sono assenze significative ma si parte da un vantaggio importante. Dovrà essere brava a non pensare di avere la qualificazione in tasca. Servirà equilibrio, anche se in difesa ogni tanto zoppica questa Roma. Credo che Fonseca, di cui sono un estimatore, abbia preparato bene la partita".

Il cammino europeo può cambiare il futuro di Fonseca?

"A meno che non arrivi Allegri. Il rapporto con Fonseca è logorato, è un ciclo che si deve chiudere nell'interesse di tutti, come quello di Gattuso a Napoli. Allegri verrebbe molto volentieri a Roma".

Allegri quindi non di ritorno alla Juventus?

"Per tornare alla Juve bisognerebbe rivoltare la dirigenza. Allegri aspira a diventare una sorta di manager alla Ferguson. Io ritengo che la Juve si terà Pirlo in panchina".

Non è la Roma una squadra più da Sarri?

"Certamente è più onerosa l'assunzione di Allegri ma è dagli effetti pratici più immediati. Sarri, per come vede il calcio, ha bisogno di plasmare i suoi giocatori. Dovresti avere più pazienza con lui, ma a Roma non c'è tutta questa pazienza".

I club chiedono le dimissioni di Dal Pino per la questione diritti tv e dei fondi:

"Tutto ruota attorno alla questione dei fondi. Ci sono 7 società che sono contrarie al piano di Dal Pino per i fondi, che porterebbero molti soldi in più alla Lega. Dall'altra ci sono 13 club favorevoli. A capo dei 7 club si è autoeletto Lotito, che è particolarmente inviperito per una serie di vicende che vede sfuggirsi dalle mani. Dal Pino non si dimette, non solo perché ha una maggioranza a suo favore ma anche perché non può accettare le accuse di cattiva gestione che gli viene addebitata".