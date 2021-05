tmw radio Vierchowod: "Milan, ora rischi grosso. Juve, per ripartire punterei su Zidane"

A parlare di Milan e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Pietro Vierchowod.

Milan, ora Champions a rischio:

"L'ultima partita deciderà la stagione. E' stato in testa fino a metà campionato e si pensava che potesse arrivare almeno tra le prime quattro. L'Atalanta è in forma e punta al secondo posto, poi si gioca in casa loro. Diventa una partita determinante e rischia di rimanere fuori. Non sarebbe un fallimento ma una delusione".

Per Pioli sarebbe un fallimento? Dovrebbe lasciare?

"Chi avrebbe scommesso a inizio anno che sarebbe arrivato a metà anno in testa? Il problema è che le altre hanno recuperato e sono arrivate a ridosso, ma credo che i tifosi avrebbero firmato per un campionato così. Ora arrivi all'ultima domenica per giocarti la Champions e puoi rimanere deluso".

Manca un piano B al Milan?

"Ora è un pò difficile, poteva cambiare qualcosa col Cagliari. Con l'Atalanta dipenderà non dal Milan ma dall'intensità che ci metterà l'Atalanta".

Juventus, CR7 rimane? E quale il tecnico ideale?

"Se andranno in Champions sì, altrimenti non penso che rimanga. A me Zidane piace molto, ripartirei da lui. Pirlo, se vince anche Coppa Italia e arriva in Champions, è troppo poco. E' stato buttato allo sbaraglio".