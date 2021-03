tmw radio Zoff: "Donnarumma non pensi al denaro ma a diventare un grande portiere"

Per parlare di Nazionale e tanto altro a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex portiere e tecnico Dino Zoff.

Nazionale, più critico o benevolo?

"Sta facendo grandi cose. I numeri sono numeri, bisogna dare atto che si sta facendo bene. Nello sport valgono i numeri".

Per valutarla veramente bisognerà aspettare gli scontri con le big:

"Quando arrivi nei tornei di alto livello si vedrà, ma finora ha dimostrato di potersela giocare contro tutti".

Deve crescere l'attacco?

"Gli attaccanti li abbiamo, abbiamo la scarpa d'oro Immobile. Credo che la squadra fin qui abbia funzionato".

Buffon pare voglia trovare un'altra squadra, vuole ancora giocare. Che ne pensa?

"Dipende da lui, da che squadra vuole trovare e come chiudere la sua carriera. Capisco che ognuno si muove a seconda delle sue ambizioni. Io ero innamorato del ruolo e mi è pesato l'addio, ma gli anni poi passano per tutti".

Donnarumma, rinnovo difficile col Milan. Ora è il più forte in Italia?

"In Italia certamente, l'età è dalla sua parte, sta facendo benissimo e ha una carriera davanti a sè. Capisco poco queste lotte per qualche euro in più o meno. Non si deve preoccupare, il futuro è splendido. Non credo che debba mettere in testa il guadagno già adesso, ma deve pensare a diventare un grande portiere".

Quale giovane portiere le piace?

"C'è una base buona di giovani in Italia. Meret mi piace ma deve andare a giocare con sostanza per fare esperienza. Non credo possa continuare ad alternarsi".