Torino al lavoro in vista della sfida contro il super Genoa: le immagini odierne dal Filadelfia

Ripresa della preparazione per il Torino, al Filadelfia, in vista del match casalingo contro il Genoa sabato 13 febbraio allo stadio Olimpico “Grande Torino” (calcio d’inizio alle ore 15). Dopo una fase iniziale di riscaldamento effettuata dapprima in palestra e poi in campo - riporta la nota ufficiale del club - Davide Nicola ha diretto un lavoro sulla parte atletica cui ha fatto seguito un programma tecnico. Domani in calendario una sessione di lavoro al Filadelfia.