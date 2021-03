Torino, allenamento mattutino in vista del Crotone con partitella a ranghi misti

Le polemiche a distanza tra Cairo e Lotito proseguiranno per settimane dopo la mancata disputa di Lazio-Torino a causa della decisione dell'Asl di Torino di bloccare i granata in Piemonte dopo il focolaio esploso nello spogliatoio. Intanto però, la squadra di Davide Nicola si prepara sul campo per la sfida contro il Crotone e lo fa potendo allenarsi finalmente in gruppo: "Allenamento mattutino per il Torino, al Filadelfia. Dopo l’attivazione muscolare in campo, Davide Nicola ha diretto una sessione tecnica che poi si è conclusa con una partita a ranghi misti. Domani in calendario una seduta tecnico-tattica in preparazione alla partita di domenica a Crotone".