Torino, ripresa in due gruppo al Filadelfia in vista della sfida col Napoli

Ripresa della preparazione per il Torino, al Filadelfia, in vista della trentatreesima giornata di serie A contro il Napoli (calcio d’inizio lunedì alle ore 18.30 allo stadio Olimpico Grande Torino). Doppio programma per i granata: i calciatori reduci dal match contro il Bologna di ieri sera hanno effettuato una seduta di scarico, mentre gli altri elementi a disposizione hanno svolto un lavoro tecnico con l’organico implementato da alcuni calciatori del Settore Giovanile. Domani in calendario una sessione di allenamento.