Torricelli: "La Juventus non muore questa sera. In campionato si può ancora rimontare"

L'ex difensore Moreno Torricelli ospite di JTV ha parlato così dell'eliminazione per mano del Porto: “L’amarezza è veramente molto pesante e ora la rabbia si deve trasformate in voglia di rituffarsi in campionato per rendere cara la pelle fino alla fine. Diamo merito al Porto per la qualificazione, ma la Juve non muore qui e la possibilità di rimontare in campionato c’è e bisogna dimostrare giorno dopo giorno di meritare questa maglia. - continua Torricelli parlando dei giocatori da cui ripartire - Cuadrado e Chiesa stanno diventando due figure importanti per questa squadra, possono prendersi delle responsabilità e caricarsi i compagni sulle spalle".