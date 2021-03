Torricelli: "Porto tignoso e ben messo in campo. Serve pazienza e una partita perfetta"

L'ex terzino bianconero Moreno Torricelli ha parlato ai microfoni di Juventus TV della sfida di questa sera fra i piemontesi e il Porto: “L’approccio per questo tipo di gare viene naturale, tutti saranno entusiasti di giocare e sanno di non poter sbagliare. Serve pazienza contro questo Porto che è molto ben preparata, tignosa, cattiva che occupa bene il campo. Loro giocano con le linee molto strette e cercheranno di intasare gli spazi per poi ripartire in velocità sfruttando la velocità delle sue punte. - continua Torricelli - Serve una partita perfetta, in cui la Juventus dovrà giocare con velocità e qualità per riuscire ad avere la meglio e creare pericoli. La squadra però ha tutte le possibilità di vincere questa partita e passare il turno".