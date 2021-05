Tronchetti Provera: "Per l'Inter sarebbe un peccato perdere Conte a metà percorso"

Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli e grande tifoso interista, ha parlato nel corso della trasmissione "La politica nel pallone" su GR Parlamento ripartendo dai dubbi sulla permanenza di Antonio Conte: "Difficile fare previsioni nel mondo del calcio, si rischia di essere smentiti dopo poco. È vero però che Conte ha fatto un lavoro incredibile e che sarebbe un peccato perderlo ora, a metà del suo percorso. Davanti a sé l'Inter ha due obiettivi: la Champions League e la seconda stella. Sono sufficienti per dare le motivazioni a Conte ma anche per spingere l'azienda a tenerlo. Adesso c'è da trovare un punto di equilibrio, tocca a loro. Steven Zhang intanto si è dimostrato di essere un ragazzo capace, ha scelto le persone giuste senza avere esperienza in Italia, da Marotta fino a Conte ma anche con i giocatori e nelle decisioni societarie. I risultati non arrivano per caso e anche l'ultimo finanziamento arrivato è una buona notizia per il club".