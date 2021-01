Udinese al lavoro nel primo giorno del 2021. Domenica c'è la Juventus a Torino

Primo giorno del 2021 e prima seduta del nuovo anno per l'Udinese - riporta la nota ufficiale del club - che sono scesi in campo nel pomeriggio al centro sportivo Bruseschi. Dopo le fasi di attivazione con e senza palla, il gruppo ha svolto delle esercitazioni tecniche e tattiche in vista dell'impegno di domenica contro la Juventus. Domani i bianconeri sosterranno, sempre al pomeriggio, l'allenamento di rifinitura prima di partire per Torino.