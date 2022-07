ufficiale Il Genoa affida la panchina della formazione Primavera a Gilardino

Come avevamo anticipato, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore della Primavera del Genoa.

Di seguito l'annuncio del club ligure:

"Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Genoa Primavera. Il tecnico, Campione del Mondo nel 2006, da giocatore ha segnato 20 reti in 52 partite con la maglia del Grifone. In precedenza ha allenato Siena, Pro Vercelli e Rezzato. Bentornato in casa rossoblù, mister!".