Editoriale di Luca Calamai

Milinkovic-Savic serve più alla Juve che al Napoli. Lukaku vuole l’Inter e non la Juve. Morata scelga Mou e non Pioli. Berardi perfetto per la Lazio e non per la Juve. La Fiorentina prima di pensare a Parisi deve prendere Dia