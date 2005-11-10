Coppa Italia, date e orari dei sedicesimi di finale: il 15 settembre derby Fiorentina-Pisa
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Attraverso i propri canali ufficiali, la Lega Calcio Serie A ha diffuso date e orari delle gare valide per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Di seguito tutti gli abbinamenti.
Coppa Italia, i sedicesimi di finale
01/09/2026 - Martedì - 18.00 - Parma - Cremonese
01/09/2026 - Martedì - 21.00 - Torino - Monza
02/09/2026 - Mercoledì - 15.00 - Sassuolo - Frosinone
02/09/2026 - Mercoledì - 18.00 - Udinese - Venezia
03/09/2026 - Giovedì - 18.00 - Palermo - Mantova
03/09/2026 - Giovedì - 21.00 - Cagliari - Hellas Verona
15/09/2026 - Martedì - 18.00 - Genoa - Südtirol
15/09/2026 - Martedì - 21.00 - Fiorentina - Pisa
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