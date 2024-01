Ufficiale Un italiano in Islanda: il portiere Guarnieri risolve col Molfetta e vola in Nord Europa

È una storia da raccontare, quella di Mattia Guarnieri (23 anni). Giovane portiere italiano che giocava con il Molfetta in Serie D, nelle scorse ore l'estremo difensore classe 2000 ha risolto il contratto con la compagine pugliese per tornare in Nord Europa, dove ha già assaggiato la Finlandia con la maglia dell'OTP.

La sua nuova avventura lo porterà ancora più a nord, in Islanda. Ufficiale il suo tesseramento da parte del KF Austfjarda, squadra che gioca nel campionato di seconda divisione.