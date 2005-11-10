18 milioni per il quinto colpo dello Sporting: ecco Sergi Altimira dal Betis, clausola da 80 milioni
Sergi Altimira è stato ufficializzato come nuovo calciatore dello Sporting, diventando il quinto innesto per la squadra guidata dal tecnico Rui Borges in vista della stagione 2026/27. Il centrocampista spagnolo di 24 anni si trasferisce dal Betis a fronte di un corrispettivo fisso pari a 18 milioni di euro, a cui si potranno aggiungere ulteriori 2 milioni di euro legati al raggiungimento di determinati obiettivi.
Il calciatore ha sottoscritto con la società portoghese un contratto con validità fino al 30 giugno del 2031, all'interno del quale è stata inserita una clausola di rescissione fissata a 80 milioni di euro.
Dopo aver visitato le strutture del club, tra cui l'Accademia Cristiano Ronaldo di Alcochete e lo Stadio José Alvalade, Altimira si unirà al resto del gruppo per avviare l'attività di preparazione pre-stagionale. Questa operazione segna la prima esperienza professionale fuori dal territorio spagnolo per il centrocampista originario di Cardedeu, il quale in precedenza ha militato per tre stagioni fra le fila del Betis. Il suo percorso calcistico precedente include un'esperienza con il Sabadell, arrivata dopo aver svolto il percorso giovanile tra le Cantere di Barcellona e Granollers.