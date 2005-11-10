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Dopo 6 mesi l'ex Atletico Javi Galan dice addio all'Osasuna. Tornerà Celta Vigo

Dopo 6 mesi l'ex Atletico Javi Galan dice addio all'Osasuna. Tornerà Celta Vigo
Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 19:56Calcio estero

Sei mesi dopo il suo arrivo dall'Atletico Madrid, Javi Galan dice addio all'Osasuna. Ad attenderlo c'è il Celta Vigo, dove è destinato a tornare a distanza di tre anni.

Questo il comunicato del club iberico: "L'Osasuna e Javi Galan terminano il loro rapporto. Oggi scade il rapporto contrattuale sottoscritto tra il club e il calciatore, che non sarà prorogato.

Il Club Atlético Osasuna ha concluso il suo legame con Javi Galán, che si è unito all'entità lo scorso dicembre sottoscrivendo un impegno che scade oggi, 30 giugno. Non prolungando il rapporto contrattuale tra le parti, il calciatore pone fine al suo periodo di giocatore rosso dopo aver giocato 21 partite, 20 in LaLiga EA Sports e 1 nella Copa del Rey.

Il club ringrazia Javi Galán per il suo contributo per ottenere la permanenza nella massima serie, così come la professionalità dimostrata durante i mesi in cui è stato calciatore dell'Osasuna. Allo stesso modo, le augura buona fortuna per le sue future sfide professionali".

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