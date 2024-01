A 44 anni si ritira la leggenda del calcio giapponese Yasuhito Endo. Farà l'allenatore

La leggenda del calcio giapponese Yasuhito Endo ha deciso di appende gli scarpini al chiodo. Classe '80, una vita nel Gamba Osaka (dal 2001 al 2020), ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Negli ultimi tre anni ha vestito la maglia del Jubilo Iwata, adesso dopo aver smesso con il calcio, tornerà nel suo vecchio club, il Gamba Osaka, nella nuova veste di allenatore.

L'omaggio della J-League

Con un post sui propri canali social, la J-League, la massima serie giapponese, ha voluto omaggiare Yasuhito Endo nel giorno del suo ritiro. "Una leggenda del calcio giapponese. Un'icona della J-League che farà per sempre parte della nostra storia".

A Japanese football legend.

A #JLEAGUE icon.

A part of our history forever.

Yasuhito Endo has retired from professional football and will become a coach for his former club Gamba Osaka. pic.twitter.com/J8xp4WgNUb

— J.LEAGUE Official (English) (@J_League_En) January 9, 2024