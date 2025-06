Ufficiale Addio Sucic e Baturina, la Dinamo Zagabria si rinforza: ingaggiato Ljubicic dal Colonia

Nuova vita per Dejan Ljubicic. Il centrocampista austriaco di 27 anni ha deciso di lasciare il Colonia e la seconda categoria tedesca per approdare in Croazia per la prima volta in carriera e firmare un accordo pluriennale - tuttavia non specificato in termini quantitativi - con la Dinamo Zagabria. Un altro capitolo della sua vita per testare il campionato croato con uno dei più storici club di HNL. Un rinforzo sulla linea mediana da parte dei Modri dopo gli addii di Sucic e Baturina.

Comunicato ufficiale

"La Dinamo annuncia con orgoglio l’arrivo del nazionale austriaco Dejan Ljubičić, che ha firmato un contratto pluriennale con il nostro club.

Ljubičić è nato l’8 ottobre 1997 a Vienna e gioca nel ruolo di centrocampista centrale. Si tratta di un giocatore forte fisicamente, maturo tatticamente e dotato tecnicamente, che andrà a rinforzare il reparto di centrocampo.

Ha iniziato la carriera da professionista con la maglia del Rapid Vienna, con cui ha collezionato oltre 100 presenze in campionato austriaco nel corso di diverse stagioni. Nel luglio 2021 è passato alla squadra tedesca dell’1. FC Köln, con cui ha giocato in Bundesliga e successivamente anche in 2. Bundesliga. In Germania ha totalizzato più di 122 presenze ufficiali, segnando 16 gol e fornendo 8 assist. Nella stagione appena conclusa 2024/25 è stato uno dei giocatori chiave del Köln nel percorso verso la conquista del titolo di 2. Bundesliga e il ritorno nella massima serie.

A livello internazionale, Dejan Ljubičić gioca per la nazionale austriaca, con cui ha debuttato nell’ottobre 2021 nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo. Fino ad oggi ha collezionato nove presenze e segnato un gol".

Queste le parole del nuovo arrivato: "È un grande onore per me indossare da oggi la maglia della Dinamo. Sono entusiasta per le nuove sfide e non vedo l’ora di iniziare la preparazione. Tifo per la Dinamo sin da bambino e per questo sono particolarmente felice di essere oggi ufficialmente un giocatore dei blu. Sono venuto qui per vincere trofei e spero che già in questa stagione riusciremo a riportare il titolo a Maksimir", ha dichiarato Ljubičić durante la firma del contratto.

Benvenuto Dejan! Ti auguriamo tanta fortuna, salute, successo e tante presenze con il nostro club!