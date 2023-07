Roma, trasferta austriaca per Pinto: il dirigente ha osservato di persona Ljubicic del LASK

vedi letture

Nome nuovo tra quelli seguiti dalla Roma per il calciomercato in entrata. Se le prime idee dei giallorossi sembrano tutte portare con loro qualche difficoltà, può essere utile lavorare allo studio di alternative low cost che permettano di arricchire comunque la squadra. Proprio in quest'ottica sembra da dover vedere la recente trasferta in terra austriaca che si è concesso Tiago Pinto.

Il general manager della Roma, secondo quanto si apprende da Oberösterreichischen Nachrichten, ha infatti assistito di persona alla partita tra il LASK Linz e il Rapid Vienna, sfida d'esordio del campionato austriaco che ripartiva in questo fine settimana. L'oggetto del desiderio del dirigente portoghese era Marin Ljubicic, centravanti croato classe 2002 in forza ai padroni di casa che è stato però autore di una prestazione non troppo brillante, vedendosi sostituito all'intervallo.