Ufficiale Nuovo attaccante per l'Union Berlino: preso Ljubicic, a titolo definitivo dal LASK

Colpo in attacco per l'Union Berlino, che si è assicurato Marin Ljubicic dal LASK. Di seguito il comunicato ufficiale: "1. L'FC Union Berlin ha ingaggiato un rinforzo offensivo in Marin Ljubicic. Il 22enne lascia il LASK e la Bundesliga austriaca per il Berlin-Köpenick.

Scoperto dall'Hajduk Split, uno dei club più grandi e famosi della Croazia, Ljubicic ha fatto il suo percorso dal 2017 dalle giovanili delle squadre dalmate alla squadra professionistica. Dopo aver impressionato con buone prestazioni per le squadre U17 e U19, ha finalmente fatto il suo debutto nella SuperSport HNL, la massima divisione croata, il 20 marzo 2021 e ha segnato il suo debutto segnando l'unico gol della vittoria per 1-0 dell'Hajduk contro l'HNK Sibenik. È diventato subito un membro fisso della squadra di giornata. La stagione successiva, Ljubicic ha giocato solo per la squadra U19 dell'Hajduk nella UEFA Youth League, altrimenti ha giocato esclusivamente per la prima squadra.

Le buone prestazioni continue (tra cui nove gol e quattro assist in 44 partite) attirarono l'attenzione dei club stranieri nell'estate del 2022. Fu allora che il LASK portò in prestito l'allora 19enne a Linz e alla Bundesliga austriaca. Il centravanti alto sei piedi impressionò fin dall'inizio, segnando di nuovo al suo debutto in campionato e segnando sei gol dopo appena tre giornate di Bundesliga. Tutto questo fu sufficiente al LASK per ingaggiare Ljubicic in modo permanente dopo appena sei mesi.

Da allora ha indossato la maglia del Linz 100 volte, segnando 43 gol. Il croato nato a Spalato si è fatto un nome anche a livello internazionale. Ha fatto una presenza per la nazionale croata Under 20, seguita da altre 19 per la squadra Under 21. A livello di club, ha finora giocato 18 partite in varie competizioni UEFA, segnando quattro gol".