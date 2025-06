Ufficiale Ajax, per la porta arriva il ceco Jaros in prestito dal Liverpool

Da tempo l’Ajax era alla ricerca di un estremo difensore in grado di ritagliarsi veramente un ruolo da titolare. Negli ultimi tempi ci si era dovuti affidare all’ultra quarantenne Pasveer, mentre negli ultimi mesi non ha convinto Matheus, arrivato in prestito dal Braga. Ecco dunque che i lancieri si sono rivolti al Liverpool per aggiudicarsi sempre in prestito Viteszlav Jaros, classe 2001. Di seguito il comunicato ufficiale del club:

L’Ajax ha raggiunto un accordo con il Liverpool e con Viteszlav Jaros. Il portiere 23enne arriva in prestito dal club inglese. Farà ritorno al Liverpool al termine del periodo di prestito. Benvenuto ad Amsterdam Viteszlav!

Jaros è cresciuto nel Liverpool e nelle ultime stagioni ha girovagato a lungo, sempre girato in prestito dai Reds. Dal 2022 ad oggi ha militato con il St. Patrick’s Thistle, con il Notts County, con lo Stockport County e con lo Sturm Graz.