Ufficiale Stade Reims, l’ex Schalke Karel Geraerts è il nuovo allenatore

Lo Stade Reims è appena retrocesso dalla Ligue 1, scendendo in seconda divisione dopo aver perso lo spareggio salvezza contro il Metz. Un’annata sciagurata che ha visto i biancorossi non riuscire a ingranare la marcia e ad evitare il ritorno in Ligue 2 a sette anni dall’ultima volta.

Ad ogni modo per ripartire i biancorossi hanno già ufficializzato il nuovo tecnico, vale a dire il belga Karel Geraerts. Di seguito il comunicato ufficiale:

Stade de Reims è felice di ufficializzare l'arrivo del suo nuovo allenatore, Karel Geraerts. Il tecnico belga di 43 anni si impegna per due stagioni accompagnate da un anno aggiuntivo opzionale.

Geraerts, che era fermo dal 2024 dopo l’esonero dallo Schalke 04, ha successivamente dichiarato: "Tutti conoscono l'ambizione del Club: tornare in Ligue 1 il più rapidamente possibile."