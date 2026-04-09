Al-Hilal, la carica di Koulibaly: "Siamo alla fase decisiva, vi prometto che daremo tutto"

Kalidou Koulibaly, esperto difensore centrale dell'Al-Hilal, ha lanciato un grido di battaglia ai tifosi mentre i campioni sauditi si preparano alla fase più critica della stagione. In un'intervista dopo la vittoria per 3-1 sull'Al-Nassr, il nazionale senegalese ha sottolineato che la corsa al titolo è tutt'altro che chiusa: "Abbiamo bisogno di voi più che mai", ha dichiarato con la fermezza di un leader. Con quattro giornate rimaste in campionato e i quarti di finale di King’s Cup contro l'Al-Ahli alle porte, le parole di Koulibaly mirano a unire squadra e sostenitori attorno a un unico obiettivo: alzare i trofei.

Arrivato la scorsa estate per una cifra record, il trentunenne ex Napoli è diventato il pilastro di una difesa che ha subito solo 18 gol in 26 partite. La sua influenza, però, va oltre i numeri: in campo organizza costantemente la linea arretrata, mentre fuori guida i compagni con l'esempio, arrivando in anticipo agli allenamenti e studiando i video degli avversari fino a tardi. "Quando Kalidou parla, tutti ascoltano", spiega un membro dello staff del club. "Si è guadagnato questo diritto con la professionalità e le prestazioni; capisce cosa serva per vincere e non ha paura di pretenderlo dagli altri".

Koulibaly insiste sul fatto che il percorso verso il successo sia un'impresa collettiva e non del singolo: "Non si tratta di un solo giocatore, ma di una squadra, un club, una città. Saliamo insieme o cadiamo insieme. Vi prometto che daremo tutto ciò che abbiamo per rendere questa stagione indimenticabile". Questo carisma è musica per le orecchie dei tifosi dell'Al-Hilal, che sognano di tornare ai fasti del 2019. Mentre si avvicina il fischio finale della stagione, il messaggio del difensore è limpido: restate al nostro fianco, fatevi sentire e credeteci fino in fondo.