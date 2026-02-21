Juve, ricorso respinto. Tuttosport in prima pagina: "Sgraziati e arrabbiati"
La Juventus ha cercato di dimostrare al giudice sportivo l'"acclarata ingiustizia" nei confronti di Pierre Kalulu, espulso contro l'Inter sul secondo giallo rimediato a causa di un fallo dimostratosi poi simulazione del giocatore avversario. "Sgraziati e arrabbiati" si legge su Tuttosport in riferimento all'accaduto, e visto il rifiuto di Gravina ad assolvere il giocatore.
Intanto la Juventus deve guardare avanti, in quanto nei prossimi 8 giorni i bianconeri si potrebbero giocare la permanenza in Champions. Si parte già oggi alle 15 con la sfida al Como di Fabregas.
