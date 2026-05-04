Al Siviglia basta Sanchez: l'ex Inter firma l'1-0 alla Real Sociedad, andalusi ora quartultimi
Tre punti pesantissimi per il Siviglia, che supera la Real Sociedad e abbandona la zona retrocessione. Al Sánchez-Pizjuán basta una rete di Alexis Sanchez per regalare una vittoria fondamentale alla squadra andalusa, al termine di una gara combattuta.
Il successo consente agli uomini di casa di tirare un sospiro di sollievo in un momento delicato della stagione, con lo stadio che accompagna il triplice fischio con un’esplosione di entusiasmo. Una vittoria che può rappresentare una svolta nella corsa salvezza.
Il programma completo
Girona - Maiorca 0-1
Villarreal - Levante 5-1
Valencia - Atlético Madrid 0-2
Alavés - Athletic Bilbao 2-4
Osasuna - Barcellona 1-2
Celta Vigo - Elche 3-1
Getafe - Rayo Vallecano 0-2
Betis - Oviedo 3-0
Espanyol - Real Madrid 0-2
Siviglia - Real Sociedad
La classifica de LaLiga
Barcellona 88 punti (34 partite giocate)
Real Madrid 77 (34)
Villarreal 68 (34)
Atl. Madrid 63 (34)
Betis 53 (34)
Celta Vigo 47 (34)
Getafe 44 (34)
Ath. Bilbao 44 (34)
Real Sociedad 43 (34)
Osasuna 42 (34)
Valencia 42 (34)
Rayo Vallecano 42 (34)
Espanyol 39 (34)
Elche 38 (34)
Maiorca 38 (34)
Girona 38 (34)
Siviglia 37 (34)
Alaves 36 (34)
Levante 33 (34)
Oviedo 28 (34)