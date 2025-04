Ufficiale Altra delusione per Ivan Juric: dopo la Roma si separa anche dal Southampton

Il 2024/25 di Ivan Juric non poteva andare peggio e dopo l'esonero avvenuto lo scorso novembre si separa anche quello al Southampton. Il tecnico croato si separa dai Saints dopo appena 108 giorni di gestione, utilizzando una clausola di retrocessione.

Per Juric, mandato via dalla Roma dopo sole 12 partite in cui aveva raccolto quattro vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte, è riuscito a far peggio anche in Premier League, raccogliendo tredici ko e due sole vittorie nelle 16 partite in cui è rimasto sulla panchina dei Saints. Uno score che ha fatto sì che la squadra abbia già raggiunto la matematica retrocessione a sette giornate dalla fine: mai una club di Premier League era retrocesso in Championship con ancora così tante partite a disposizione.

Il calendario della 31ª giornata

Sabato 5 aprile

Everton-Arsenal 1-1

Crystal Palace-Brighton 2-1

Ipswich-Wolverhampton 1-2

West Ham-Bournemouth 2-2

Aston Villa-Nottingham Forest 2-1

Domenica 6 aprile

Brentford-Chelsea 0-0

Fulham-Liverpool 3-2

Tottenham-Southampton 3-1

Ore 17.30 Manchester United-Manchester City 0-0

Lunedì 7 aprile

Leicester-Newcastle

La classifica aggiornata

1. Liverpool 73

2. Arsenal 62

3. Nottingham Forest 57

4. Chelsea 53

5. Manchester City 52

6. Aston Villa 51

7. Newcastle 50**

8. Fulham 48

9. Brighton 47

10. Bournemouth 45

11. Crystal Palace 43*

12. Brentford 42

13. Manchester United 38

14. Tottenham 37

15. Everton 35

16. West Ham 35

17. Wolverhampton 32

18. Ipswich 20

19. Leicester 17*

20. Southampton 10

*: una gara in meno

**: due gare in meno