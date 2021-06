Ancelotti è già a Madrid: alle 17 la firma con Florentino Perez, alle 18 la presentazione

Carlo Ancelotti è già a Madrid, pronto a cominciare la sua seconda esperienza come allenatore del Real. L'allenatore di Reggiolo è arrivato intorno alle 12:30 con un volo privato all'aeroporto di Barajas e s'è subito diretto a Valdebebas. Alle 17 è prevista la firma sul contratto che lo legherà ai Blancos per tre stagioni, chiaramente insieme a Florentino Perez, dopodiché sarà presentato alla stampa - in via telematica - intorno alle 18. Il tecnico italiano è apparso ai cronisti di Marca felice all'arrivo nella Capitàl e non vede l'ora di cominciare la sua vecchia-nuova avventura.