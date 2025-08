Ufficiale André Ayew cerca una nuova sfida a 34: annunciata la separazione dal Le Havre

Il Le Havre e André Ayew si separano ufficialmente. Come previsto, nella giornata di venerdì il club normanno ha annunciato la fine del rapporto con l’attaccante ghanese, in scadenza di contratto. Un addio che chiude un ciclo importante: Ayew è stato uno dei protagonisti della permanenza del Le Havre in Ligue 1, offrendo esperienza, carisma e qualità nelle ultime due stagioni.

Nel comunicato diffuso dal club, Ayew viene celebrato come “un mostro di spirito combattivo”, un leader dentro e fuori dal campo, capace di incarnare perfettamente lo spirito del club e di entrare in sintonia con la tifoseria e con la città. “È stato un esempio per tutto il Ciel&Marine, ha capito il valore dell’HAC e dei suoi abitanti. Buona fortuna André”, si legge nella nota ufficiale.

Ex Olympique Marsiglia e con una lunga carriera tra Premier League e Ligue 1, Ayew è ora alla ricerca di una nuova sfida. A 34 anni, il classe 1989 ha dimostrato di avere ancora molto da offrire, sia sul piano tecnico che umano. Il suo futuro potrebbe portarlo verso nuovi scenari.