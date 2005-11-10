Ufficiale Angers, in attacco c'è il marocchino El Ouazzani. Arriva in prestito dal Braga

Rinforzo in attacco per l'Angers, che si è assicurato in prestito le prestazioni di Amine El Ouazzani dallo Sporting Braga.

L'Angers ufficializza l'arrivo di Amine El Ouazzani. L'attaccante marocchino giocherà la stagione 2026/27 in prestito dallo Sporting Braga, club della massima serie portoghese. Di seguito il comunicato dei francesi.

Il comunicato ufficiale dell'Angers

Nato calcisticamente a Grenoble, dove ha completato gran parte della sua formazione tra il 2009 e il 2019 con il Grenoble Foot 38, El Ouazzani è poi passato al Bourg-en-Bresse Péronnas. Dopo aver maturato esperienza nelle giovanili, ha debuttato in National nella stagione 2020/21, collezionando 19 presenze con un gol e un assist. L'anno successivo si è imposto come uno dei protagonisti della squadra con 6 reti e 4 assist in 20 partite di campionato.

Le sue prestazioni gli hanno aperto le porte del calcio professionistico e, nel dicembre 2022, è stato acquistato dal Guingamp in Ligue 2. L'impatto è stato immediato: nei primi 23 incontri ha realizzato 7 gol e fornito 2 assist. Parallelamente è entrato anche nel giro della nazionale marocchina Under 23, con cui ha conquistato la Coppa d'Africa Under 23 nel luglio 2023 battendo l'Egitto in finale dopo i tempi supplementari. Con il Marocco U23 ha totalizzato 14 presenze e 4 reti.

La stagione 2023/24 è stata la migliore della sua carriera fino a quel momento, con 12 gol e 5 assist in Ligue 2. Nell'estate del 2024 è arrivato il salto allo Sporting Braga, firmando un contratto quinquennale. Al primo anno in Portogallo ha disputato 33 partite di campionato, segnando 7 gol e servendo 2 assist, oltre a mettersi in evidenza in Europa League con 4 reti complessive tra preliminari e fase a gironi. Anche l'annata 2025/26 era iniziata positivamente, con 2 gol in campionato e un assist in Europa League, prima che un infortunio ne rallentasse la crescita. Rientrato in campo nell'aprile 2026, il 25enne è ora pronto a rilanciarsi con la maglia dell'Angers".